Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrinde devam eden operasyonlar sırasında dün saat 13.00 sıralarında, TSK'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü.

Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu.

ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN ERDEM MUT

Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un Malatya'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI MEHMET İLKER KAHRAMAN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.

Şehit Kahraman'ın kayınpederinin Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Duygu Kahraman'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.





Haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulunurken, bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı.



Şehit Kahraman'ın ailesinin İzmir'de yaşadığı ve babasının emekli polis olduğu, şehidin eşi Duygu Kahraman'ın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

ADIYAMAN ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın (23), Gaziantep'teki baba ocağına ateş düştü. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan'a askeri yetkililer tarafından verildi.

"DÜĞÜNE GİDİYORUZ" DEMİŞTİ

Türk bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abüzer Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın" diye konuştu. 2'si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan'ın kapıcılık yaptığı öğrenildi. Şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, Bitlis Tatvan'dan gelerek Afrin Operasyonu'na katıldığı belirtildi. Öte yandan şehit Sarıaslan, operasyona uğurlanırken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere 'Düğüne gidiyoruz' demişti.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, şehidin Pazar günü Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde öğle namazının ardından defnedileceğini söyledi.

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü VİDEO

GİRESUN'DAN 1 HAFTADA 2. ŞEHİT

Şehit Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Karacaoğlu’nun 3 sene önce evlendiği öğrenildi.

Zeytin Dalı Operasyonu'nda bir hafta önce de Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’da şehit düşmüş ve Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

MERSİN

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un(30) acı haberi, Mersin’in Anamur ilçesindeki ailesine bildirildi.

Şehidin şehadet haberini Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve askeri yetkililer anne Ümmü ve babası Mehmet Kuş’a bildirdi. Şehit evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan şehit Hasan Kuş’un 2006 yılında Bitlis’te göreve başladığı belirtildi. Şehidin bugün öğle namazın müteakip ilçe mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

ADANA

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) acı haberi Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki ailesine verildi. Cumhuriyet Mahallesi 22. Sokak’taki baba ocağındaki kız kardeşi Zehra Koca'ya acı haberi İlçe Kaymakamı Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evi ve sokağı belediye yetkililerince Türk bayrakları ile donatılırken, şehidin haberini alan yakınları ve komşuları da şehidin baba ocağına akın etti. 3 çocuklu bir ailenin evladı olan Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın 3 yıllık Uzman Çavuş olduğu, Halit ve Zehra adında kardeşlerinin olduğu, annesi Ümran Koca'yı 6 yıl önce kaybeden ve babası Hidayet Koca'yı ise küçük yaşlarda kaybeden Şehit Uzman Çavuş Koca'nın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle defnedileceği öğrenildi.

SAMSUN BİR GÜNDE 2 ŞEHİT VERDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer, anne Aysel ve baba Ekrem Akalın’a acı haberi verdi. Evin tek erkek oğlu olan ve 1 kız kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Burak Akalın 2015 yılında göreve başladı. Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’ye göreve gitmişti. Bugün yaşanan çatışmada şehit düşen Akalın’ın baba ocağına dev Türk bayrakları asıldı. İlkadım Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Akalın’ın Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

DAVUTOĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Şehitlerden ikisinin Samsunlu olduğunun açıklanmasıyla iki eve ateş düştü. Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın Samsun’un Çarşamba ilçesi, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ise Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı.

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoglu, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte, Afrin’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi Pazar günü Havza ilçesi Kevser Camisi’nde öğle namazını müteakip, Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın cenazesi ise yine Pazar günü Çarşamba ilçesi Epçeli Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

İSTANBUL

Şehit Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi İstanbul Kartal’daki baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

İZMİR'DEN 2. ŞEHİT

Dün akşam saatlerinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde oturan babası Zeki Akdoğan ile annesi Fatma Akdoğan'a askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Akdoğan ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri, Akdoğan ailesinin evine gelerek taziyelerini iletti.

Öte yandan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın 23 yaşındaki kardeşi Gökhan Akdoğan'ın da Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve abisinin şahadet haberini alır almaz cenaze için İzmir'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın cenazesinin bugün sabah saatlerinde Çiğli 2'inci Ana Jet Üssü'ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin acı haberi memleketi Eskişehir’e ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



Eskişehirli şehidin evli 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin babasını uzun süre önce kaybettiği belirtilirken, ailesi Ankara’da görev yaptığına yönelik bilgilerinin olduğunu söyledi. Acı haberi alan komşular ise evin önünde toplandı. Öte yandan aile için sağlık ekipleri hazır bekletildi.

HATAY

Şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.