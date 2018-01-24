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Zeytin Dalı Harekatı'nda 4. gün geride kaldı
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'indeki operasyonlar devam ediyor.
AA | 24.01.2018 - 11:57..
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