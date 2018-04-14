Zeytin Dalı Harekatı'nda 4157 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4157 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden 7-13 Nisan'da yurt içinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verildi.

Son bir haftada Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 1'i sözde lider kadroda olmak üzere toplamda 67 terörist etkisiz hale getirildi. Muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirildi, 84 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.