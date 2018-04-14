taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4157 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4157, son bir haftada gerçekleştirilen yurt içindeki terör operasyonlarında ise 67 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 14.04.2018 - 12:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4157 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden 7-13 Nisan'da yurt içinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verildi.

Son bir haftada Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 1'i sözde lider kadroda olmak üzere toplamda 67 terörist etkisiz hale getirildi. Muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirildi, 84 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.
Başbakan Yıldırım Esenler'de
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor.
Bursa'da hastane yangını
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında yangın çıktı. Hastalar spor salonuna tahliye edildi.
Bekir Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, saldırı öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın görüştüğünü söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

225
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

133
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

114
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

83
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

147
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM