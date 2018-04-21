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Zeytin Dalı Harekatı'nda 4254 terörist öldürüldü

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4254, son bir haftada gerçekleştirilen yurt içindeki terör operasyonlarında ise 37 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 21.04.2018 - 12:58..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda 4254 terörist öldürüldü

Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 4254 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

117 MAYIN, 855 EYP İMHA EDİLDİ

Ayrıca yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar harekat alanının tamamında toplam 117 adet mayın ve 855 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden 14-20 Nisan'da yurt içinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verildi.

"Terörle Mücadele Harekatında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

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