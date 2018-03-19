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Zeytin Dalı Harekatı'nda 46 şehit verdik

59. gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar 46 Mehmetçik şehit oldu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 09:00..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda 46 şehit verdik

20 Ocak 2018 saat 17.00’de başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 59 gün geçti. Harekatta şehit düşen askerlerimiz, yüreklerimizi dağladı. Kiminin çocuğu yetim kaldı, kimi vasiyetinde çocuklara okul istedi...

46 ŞEHİT

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan operasyonda 17 Mart'ta gelen acı haberle şehit sayısı 46'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaya göre ise 225 yaralımız var.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 46 şehit verdik

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Dün ise Afrin'in merkezi teröristlerden alındı. Açıklanan son rakamlara göre de harekatın başlangıcından beri 3603 teröristin öldürüldüğünü, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını biliyoruz.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 46 şehit verdik

Zeytin Dalı Harekatı'nda 46 şehit verdik

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