Zeytin Dalı Harekatı'nda 597 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı 10. gününde hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gece boyunca 44 hedefin bombalandığı, 40 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Harekat kapsamında toplamda 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"44 HEDEF İMHA EDİLDİ"

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

"TOPLAM 597 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen 'Zeytin Dalı Harekatı', planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."