Zeytin Dalı Harekatı'nda 823 terörist etkisiz hale geldi

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, bu sabah adliyeye gelerek teslim oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca, Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, "Bu rüya hiç bitmesin" dedi.

1 Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı TSK'nın "Uzun dönem askerlik süresi ikinci bir emre kadar 18 ay" iddiası yalanlandı.

2 Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı Terör örgütlerinin destekçileri, Afrin'de öldürülen terörist sayısının artışından endişe duymaya başladı. Almanya'da toplanan meclis, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı.

3 Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil ile Bağdat heyetlerinin bir araya geldiğini ve temel konularda anlaşma sağlandığını söyledi.

4 TSK'dan Afrin'e birlik SMS'i Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi.

5 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın 2 askerimizi şehit eden ve 2 askerimizi yaralayan roketli saldırısının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

6 Erdoğan'ın bebek ile ilgilenmesi kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA buluşmasında açıklamalarından önce bir bebek ile ilgilendi. Erdoğan'ın bebek ile olan samimi görüntüleri kameralara yansıdı.