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Zeytin Dalı Harekatı'nda 823 terörist etkisiz hale geldi

TSK'dan yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

AA | 02.02.2018 - 10:19..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda 823 terörist etkisiz hale geldi

Zeytin Dalı Harekatı'nda 823 terörist etkisiz hale geldi

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur."

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