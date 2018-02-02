Zeytin Dalı Harekatı'nda 823 terörist etkisiz hale geldi

3Talisca kalmak istiyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca, Fikret Orman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, "Bu rüya hiç bitmesin" dedi.
4Seren Serengil cezaevine gönderildi
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, bu sabah adliyeye gelerek teslim oldu.
3Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil ile Bağdat heyetlerinin bir araya geldiğini ve temel konularda anlaşma sağlandığını söyledi.
4TSK'dan Afrin'e birlik SMS'i
Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi.
53 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın 2 askerimizi şehit eden ve 2 askerimizi yaralayan roketli saldırısının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.