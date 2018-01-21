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Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

Zeytin Dalı Herakatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, ÖSO birlikleri Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

AA | 21.01.2018 - 11:24..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.

Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

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ÖSO KARADAN KAPSAMLI OPERASYONA BAŞLADI

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

NAMLULAR SURİYE'YE ÇEVRİLDİ

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu arada askeri araçların geçtiği güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Askerler ise korna çalıp, el sallayarak karşılık verdi.

GECE BOYU TOP ATIŞI

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

BÖLGE ÜLKELERİNE 'ZEYTİN DALI HAREKATI' BİLGİLENDİRMESİ

Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak harekat hakkında bilgilendirilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci gün

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