Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde, terör hedefleri tek tek imha edildi.
NEDEN 72 UÇAK KATILDI
TSK'nın açıklamasına göre; 20 Ocak 17.00'de başlayan harekata 72 uçak katıldı.
Harekata 72 uçağın katılmasının özel bir anlamı var.
ŞEHİTLER İÇİN...
24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 askerimiz şehit düşmüştü.
Zeytin Dalı Harekatı'nda havalanan 72 uçak, Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşuydu.