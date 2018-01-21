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Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 Mehmetçik'in şehit olduğu için Zeytin Dalı Harekatı'nda 72 uçak havalandı.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 08:13..
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Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde, terör hedefleri tek tek imha edildi.

NEDEN 72 UÇAK KATILDI

TSK'nın açıklamasına göre; 20 Ocak 17.00'de başlayan harekata 72 uçak katıldı.

Harekata 72 uçağın katılmasının özel bir anlamı var.

ŞEHİTLER İÇİN...

24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 askerimiz şehit düşmüştü.

Zeytin Dalı Harekatı'nda havalanan 72 uçak, Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşuydu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kalkan 72 uçağın sırrı

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