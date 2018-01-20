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Zeytin Dalı Harekatı'nı Hulusi Akar yönetiyor

Akşam saatlerinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Genelkurmay Karargahı'ndan sevk ve idare ediyor.

AA | 20.01.2018 - 18:46..
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Zeytin Dalı Harekatı'nı Hulusi Akar yönetiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

ORGENERAL AKAR YÖNETİYOR

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, harekat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tarafından anbean takip ediliyor.

Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.

AKILLI MÜHİMMATLAR KULLANILIYOR

TSK, harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi izin azami özen gösteriyor. "Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

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