Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup

Türkiye sınırında konuşlanan teröristlere düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan Avrupalılar, aylarca hükümet kuramayan Merkel'den operasyonun bitirilmesini istedi.

Çoğu Almanya ve Avrupa'dan olmak üzere 90'ın üzerinde isimin imzaladığı mektup, Almanya Başbakanı Merkel'e iletildi. Ayşe Polat ve Yüksel Yavuz gibi isimlerin imzaladığı mektupta, Merkel'den Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonun durdurulması istendi.





TERÖR OPERASYONUNA 'İNSAK HAKLARI ÇABASI' İSTEDİLER

Stuttgart Tasarım, Sanat ve Medya Yüksek Okulu'ndan Prof. Peter Ott, "Alman siyaseti, Türkiye'nin Afrin'e saldırısı karşısında pasif kaldı” ifadelerini kullandı..

Mektupta, siyasilere "Avrupa'nın değerlerini inandırıcı bir şekilde savunma ve somut olarak demokrasi, uluslararası hukuk ve insan hakları için çaba gösterme” çağrısı yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği ve Almanya'nın, "Türk hükümetinin Suriye'ye yönelik saldırısına derhal son vermesi için eldeki bütün imkânlarla mücadele etmesi” gerektiği ifade edildi.

İMZALAYANLAR ARASINDA İKİ DE TÜRK VAR

Mektubu imzalayanlar arasında oyuncu Peter Lohmeyer, yönetmen Ayşe Polat, aktris Maria Schrader, sanatçı Daniel Richter, yönetmen Yüksel Yavuz gibi isimler bulunuyor.