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Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansıması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Afrin'deki YPG'li terörist hedeflere yönelik Zeytin Dalı Harekatı için "Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru." mesajı verdi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 10:33..
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Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansıması

Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansıması

Afrin'e kara operasyonları 3. gününe girdi.  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve ÖSO birlikleri terörle mücadele ediyor.

"YATIRIMCI RAHAT OLSUN"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, operasyonun başladığı hafta sonunun ardından piyasaların açıldığı ilk gün, harekatın ekonomiye yansımasının sınırlı olacağını açıkladı:

-Piyasalara mesajım bunun bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı; bütçemiz güçlü mali alanımız çok.

-Yatırımcılarımız rahat olsun etki sınırlı kalacak; kısa sürecek bir operasyon ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde terör riskini azaltacaktır.

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