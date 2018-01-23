Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin baba evinde yas

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis’in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özaltan’ın Ankara Sincan’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Özaltan’ın Törekent Mahallesi’nde bulunan baba evine şehadet haberi askeri yetkililerce ulaştırıldı.

Selahattin ve Hatice Özaltan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özaltan’ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı aile, taziye ziyareti için gelenleri kabul etti. Şehidin yaşadığı evin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye evinin önünde tedbir amacıyla ambulans ve sağlık ekibi bekletildi. Şehidin 3 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Naaşının yarın aileye getirileceği öğrenilen Şehit Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özaltan’ın cenazesinin memleketi Ayaş’ta toprağa verilmesi bekleniyor.