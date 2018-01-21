Zeytin Dalı operasyonu dünya manşetlerinde

Türkiye, sınırında gerçekleşen terör faaliyetleri konusunda hem teröristleri hem de besleyicileri olan ABD'yi ısrarla ve defaatle uyardı. Tüm uyarılara rağmen uslanmayan ve durmak bilmeyen, terör faaliyetlerini sonlandırmayan PYD/PKK'ya en büyük darbe dün geldi.

Türkiye'nin Zeytin Dalı adıyla duyurduğu operasyon, dünya basınında da büyük yankı buldu. Terörü besleyen ülkelere bağlı medya organları, haberi "Türkiye Kürtleri Bombalıyor" başlığıyla duyurdu.

"SİVİLLER ÖLÜDÜLÜYOR ALGISI"

Haberlerini manşetten okuyucularına servis eden gazeteler genelde başlık olarak sivillere saldırılıyor imajını vermeye çalışıyor. İngiliz BBC, "Türk savaş uçakları Kuzey Suriye'de Kürtleri bombalıyor" başlığı ile haberini paylaşırken, Alman gazeteleri de "Türkiye Suriye'deki Kürtleri bombalayarak öldürüyor" manşetleri ile sivillerin öldürüldüğü algısı oluşturulmaya çalışıyor.

Ayrıca operasyonun ilk başladığı saatlerde ABD'li CNN International televizyonu son dakika olarak servis ettiği haberini "Türkiye ordusu tüm güçleri ile Kürtleri öldürmeye gidiyor" izleyicilerine servis etti.

Bununla birlikte ABD'li AP ajansı da harekatı "Kürtlerin kontrolündeki Afrin Türkler tarafından bombalanıyor." başlığı ile duyurarak algı oluşturmaya çalışan bir diğer medya organı oldu.

"TÜRK JETLERİ YPG MEVZİLERİNİ VURUYOR"

Zeytin Dalı'nın yankıları yalnızca bunlarla da sınırlı kalmadı.

Katar merkezli Al Jazeera'nin İngilizce versiyonunda "Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor" başlığını kullanarak Zeytin dalı operasyonunu duyururken Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında "Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı" diyerek operasyonu duyurdu.

Alman Deutsche Welle'nin başlığı "Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı" oldu.

ZEYTİN DALI OPERASYONU

Haftalardır hazırlıkları yapılan ve sadece Ankara'dan gelecek emiri bekleyen ordular dün itibariyle Afrin'e girdi.

Hava kuvvetlerine bağlı F-16'ların Afrin'de belirlediği 113 hedefin 108'i ateş altına alınırken, kalan 5 hedefte ise teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullandığı ve bu yüzden bir operasyon gerçekleştirilemediği belirtildi.

ürk ordusuna bağlı Özel Kuvvetler ve komandolar sınırı geçerken kara harekatı da bugün itibariyle resmen başlamış oldu.