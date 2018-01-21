taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Zeytin Dalı operasyonuna İran'dan ilk tepki

İran'dan TSK'nın Zeytin Dalı operasyıonu için ilk tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Afrin Operasyonu için 'teröre destek veriyor, son verilmeli' çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Zeytin Dalı operasyonuna İran'dan ilk tepki

Suriye toprakları içerisinde, sınırın hemen yanında bulunan Afrin bölgesinde operasyonlarını başlatan TSK, terör faaliyetlerini sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlayarak, bölge refahını yeniden arttırmak isterken, dış güçler bu duruma tepki gösteriyor.

Mısır, ABD, Almanya ve Fransa'nın ardından son tepki İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü operasyonun bölgedeki teröristlerin elini güçlendirebileceğini belirterek harekata son verilmesi çağrısı yaptı.

Zeytin Dalı operasyonuna İran'dan ilk tepki

"TERÖRİSTLERİN ELİ GÜÇLENEBİLİR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Hasami Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptığı açıklamada TSK'nın terör karşıtı başlattığı operasyonun bölgedeki terör faaliyetlerini artırabileceğini, terörü durdurmak bir yana  bölgedeki teröristlerin elini güçlendirebileceği yönünde görüş bildirildi.

Hasami bununla birlikte, Türkiye'ye Afrin operasyonuna son verme çağrısı yaptı.

Zeytin Dalı operasyonuna İran'dan ilk tepki

ZEYTİN DALI OPERASYONU'NA TEPKİLER

PKK karşıtı gerçekleştirilen Zeytindalı Operasyonu'na uluslararası arenadan pek çok tepki gelmiş, bunların büyük bir kısmı operasyonun haklılığına değinirken yalnızca ABD, Mısır, Fransa, Almanya ve İran'dan karşıt yönde tepki geldi.

Zeytin Dalı operasyonuna İran'dan ilk tepki

Ülkelerin harekat için ortak görüşü "Suriye'yi zayıflatma ve egemenlik haklarına ihlal" olurken teröristlerin elinin güçleneceği de savunulan bir diğer konu oldu.

İran ile ABD'nin ortak görüşte bir açıklama yapması da harekata dair gelen tepkiler içindeki ilginç bir ayrıntı oldu.

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'da yeni kamuflaj dönemi

TSK'da yeni kamuflaj dönemi

68
Türk komandoları sınırı geçti

Türk komandoları sınırı geçti

238
Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

98
Afrin operasyonunda birlikler namaza durdu

Afrin operasyonunda birlikler namaza durdu

230
Fransa, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız oldu

Fransa, Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız oldu

50
Afrin'de YPG ile DEAŞ TSK'ya karşı birleşti

Afrin'de YPG ile DEAŞ TSK'ya karşı birleşti

27
Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

Teröristlerin mühimmat deposu tam isabetle vuruldu

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM