Zeytin Dalı operasyonuna İran'dan ilk tepki

Mısır, ABD, Almanya ve Fransa'nın ardından son tepki İran 'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü operasyonun bölgedeki teröristlerin elini güçlendirebileceğini belirterek harekata son verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye toprakları içerisinde, sınırın hemen yanında bulunan Afrin bölgesinde operasyonlarını başlatan TSK, terör faaliyetlerini sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlayarak, bölge refahını yeniden arttırmak isterken, dış güçler bu duruma tepki gösteriyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Hasami Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptığı açıklamada TSK'nın terör karşıtı başlattığı operasyonun bölgedeki terör faaliyetlerini artırabileceğini, terörü durdurmak bir yana bölgedeki teröristlerin elini güçlendirebileceği yönünde görüş bildirildi.

Hasami bununla birlikte, Türkiye'ye Afrin operasyonuna son verme çağrısı yaptı.

ZEYTİN DALI OPERASYONU'NA TEPKİLER

PKK karşıtı gerçekleştirilen Zeytindalı Operasyonu'na uluslararası arenadan pek çok tepki gelmiş, bunların büyük bir kısmı operasyonun haklılığına değinirken yalnızca ABD, Mısır, Fransa, Almanya ve İran'dan karşıt yönde tepki geldi.

Ülkelerin harekat için ortak görüşü "Suriye'yi zayıflatma ve egemenlik haklarına ihlal" olurken teröristlerin elinin güçleneceği de savunulan bir diğer konu oldu.

İran ile ABD'nin ortak görüşte bir açıklama yapması da harekata dair gelen tepkiler içindeki ilginç bir ayrıntı oldu.