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Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan’ın cenazesi Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenle memleketi Ankara’ya uğurlandı.

İHA | 23.01.2018 - 10:06..
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Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Musa Özalkan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak Gaziantep Havalimanı’na getirildi. Şehidin memleketine uğurlandığı törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Şehidin cenazesi, törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Ankara’ya gönderildi.

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı GALERİ

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı



Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı



Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

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