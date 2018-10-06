Zeytin Dalı zamanında kaçan PKK'lı tutuklandı

Banksy'nin tablosu satışın ardından kendini yok etti

1 Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü Reuters'in verdiği bilgiye göre polis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor.

2 Berlusconi'den Putin’e doğum günü jesti İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü için Rusya'ya geleceğini duyurdu.

3 Emniyet'ten kayıp Suudi gazeteci açıklaması İstanbul Emniyeti'nin verdiği bilgiye göre; Kayıp Suudi gazeteci 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan çıkmadı.

4 Vatikan'dan çocuk istismarına karşı yüksek lisans eğitimi Katolik Kilisesi içindeki çocuk istismarı ve cinsel taciz vakalarıyla mücadele amacıyla, Vatikan'a bağlı bir üniversitede yeni bir yüksek lisans programı açıldı.

5 Anne adayları Gebe Okulu'nda emzirmeyi öğreniyor Gebe Okulları'nda verilen eğitimlerde anne sütünün önemi anlatılırken, annelerin bebeklerini iki yaş ve ötesine kadar emzirmeleri gerektiği anlatılıyor.

6 Banksy'nin tablosu satışın ardından kendini yok etti Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eseri, Londra'daki Sothbey's müzayede evinde 1 milyon sterlinden yüksek bir meblağa satıldıktan hemen sonra kendi kendini parçalara ayırdı.