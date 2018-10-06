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Zeytin Dalı zamanında kaçan PKK'lı tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 06.10.2018 - 21:19..
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'lı olduğu belirlenen H.A.I'nın Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Gaziantep'e geldiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin, İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli H.A.İ'yi gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.A.İ, "silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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