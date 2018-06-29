taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.147
USD
4,5720
EURO
5,3312
ALTIN
183,92
PETR
78,3600

Zeytin Dalı'nda son durum: 4513 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 513 olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 14:18..
  1. Haberler
  2. Gündem

s

TSK'nın resmi sitesinden yayınlanan bilgi notunda "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

4 BİN 513 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 513 olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 243 adet mayın ve 1.283 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir.

"AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

Süleymancılar İYİ Parti için çalıştı

1037
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

82
CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

CHP’li Eren Erdem gözaltına alındı

309
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

616
Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı

Eren Erdem 'kaçma şüphesiyle' gözaltına alındı

313
HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

318
Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM