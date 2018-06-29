Zeytin Dalı'nda son durum: 4513 terörist etkisiz

TSK'nın resmi sitesinden yayınlanan bilgi notunda "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

4 BİN 513 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 513 olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 243 adet mayın ve 1.283 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir.

"AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."