Zeytin toplamada verimi artıracak makine

Zeytin, ülkemizin özellikle Ege ve Marmara bölgesinde en büyük geçim kaynaklarından biri. Ancak, üreticiler hasat zamanı zeytini ağaçların altına serdikleri çarşafların üzerine silkeleyerek topluyor. Bu da hem iş gücü gerektiriyor hem de kayba yol açabiliyor.

ZEYTİN TOPLAMAYI KOLAYLAŞTIRAN MAKİNE

Bu makine ise ağaçların altına hiç boş yer kalmayacak şekilde oluklu brandasını seriyor. Silkeleme makinesi ise ağacı gövdesinden tutup silkeyerek zeytinlerin branda da toplanmasını sağlıyor.

Tüm bu işlemler bittikten sonra da oluklu branda toplanarak üzerindeki zeytinler hazneye gidiyor.

Zeytinleri ağaçlardan silip çıkaran makine VİDEO