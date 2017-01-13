Zeytinburnu Belediye Başkanı'ndan çöken bina açıklaması

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde 2 yıl önce depreme dayanıksız raporu verildiği gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılan 7 katlı bina çöktü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çöken binanın enkazı altında kalan biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı " dedi.

"BİZ ZORLA BİNAYI TAHLİYE ETTİK"

Aslan "Tehlike olduğu zaman daire sahiplerinin aralarında anlaşması mı gerekir? Yoksa bir adım atılabilir miyidi?" sorusuna yanıt verdi: "Resmen adım attık biz, biz zorla binayı tahliye ettik. "Benim binam sağlamdır, binamda sıkıntı yoktur" Hatta binadan örnek almanız gerekiyor, onda bile sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben bu binayla ilgili anlatacak olsam herhalde bir saat konuşmam gerekirdi. Deprem olmadan yıkılan bir bina... Bu bina bir örnek teşkil etmeli. 1993'te ruhsatlı bir bina. Devlete göre bu bina sağlam, devlete göre bu bina iskan edilebilir, kullanılabilir. Her şeyi dört dörtlük anlamındadır. İşte hep onu ifade ediyoruz. 99'dan önce 97 deprem yönetmeliği vardı, o yönetmelik değişti. Yeni kabullere göre 2000'den önce yapılmış binaların büyük bir çoğunluğu çürük. Bu sadece İstanbul için değil. Tüm Marmara, Türkiye için. Biz Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm için ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İşte yaşanan bu olay, halkımızın bize destek vermesi, bütün partilerin STK'ların çürük binaların yeniden yıkılıp yapılmasıyla iglili bir araya gelmesini arzu ediyorum. Ben 16 yıldır kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürmeye çalışan birisi olarak karşılaştığım zorlukları biliyorum."