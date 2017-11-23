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Zeytinburnu'nda büyük çaplı deprem tatbikatı

İstanbul depremine hazırlık kapsamında ilçede son 10 yılın en büyük deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

23.11.2017 - 11:53
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Zeytinburnu Belediyesi'nin, olası deprem öncesinde deprem ve tabi afetlere karşı duyarlılığını artırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla düzenlediği tatbikata İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye Bakırköy Grup Amirliği, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, İSKİ Zeytinburnu Teknik Şefliği, BEDAŞ Bakırköy İşletme Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Telsiz Amatörleri Derneği (TRAK), Biruni Üniversitesi, İnsani Yardım Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi ve Zeytinburnu İzcilik Topluluğu katıldı.

İstanbul'da deprem tatbikatı

Zeytinburnu'nda büyük çaplı deprem tatbikatı

HAVA, KARA VE DENİZDE DEPREM SENARYOLARI

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda kurulan acil durum çadırlarının ana karargah yeri olarak belirlendiği tatbikatta eş zamanlı olarak hava, kara ve deniz senaryoları gerçekleştirildi.

Helikopter, itfaiye, ambulans, polis, zabıta ve sağlık ekipleri eşliğinde canlandırılacak 3 saatlik tatbikatta Kazlıçeşme açıklarında denizde alabora olan teknede mahsur kalan vatandaşlar acil müdahale botu ile kurtarılıp, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda büyük çaplı deprem tatbikatı

YARALILAR HELİKOPTERLE STADA TAŞINDI

Eş zamanlı olarak Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu'ndaki öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildikten sonra üçüncü katta mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı. Makaracılar Sanayi Sitesi’nde ise deprem esnasında çöken binaların altında kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı. Helikopter destekli tatbikatta Maslak’tan havalanan helikopter, Zeytinburnu Şehir Stadyumu’na ambulans ile getirilen yaralıyı hastaneye nakletti.

Zeytinburnu'nda büyük çaplı deprem tatbikatı

İSKİ, İGDAŞ VE BEDAŞ'TAN ANLIK KESİNTİ

Depremde hasar gören binalarda, vatandaşların zarar görmemesi için İSKİ tarafından geçici olarak su kesilirken, İGDAŞ da doğalgaz vanalarını kapattı.

BEDAŞ ise trafolardan elektrik akımını durdurdu. Kızılay’ın “kan bağışı” kampanyası başlattığı tatbikatta, soğuk havada dışarıda kalan vatandaşlara da sıcak çorba ikram edildi.

Zeytinburnu'nda büyük çaplı deprem tatbikatı

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