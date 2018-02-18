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Zeytinburnu'nda genç kıza saldırı

İstanbul'da üniversite öğrencisi bir kızı takip eden kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu apartmana giren genç kıza bir anda saldırdı. Çığlık sesleri üzerine şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

İHA | 18.02.2018 - 10:44..
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Zeytinburnu’nda yaşayan,19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.Ö. dersi bitince evine gitmek için yola koyuldu. Tramvaydan inip evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs sessiz bir şekilde E.Ö.’yü adım adım takip etmeye başladı.

YARDIMINA KOMŞULAR YETİŞTİ

Genç üniversite öğrencisini oturduğu apartmana kadar takip eden şüpheli şahıs, E.Ö. apartmana girdikten hemen sonra kendisi de apartmana girdi. İkinci kata geldiğinde takip edildiğini anlayan talihsiz kız kendisini takip eden şahsa yol verdiği sırada bir anda saldırıya uğradı. Saldırganın ağzını ve burnunu kapatması üzerine şüpheliye tekme atan ve çığlıklar atmaya başlayan genç kızın yardımına komşuları yetişti.

Zeytinburnu'nda genç kıza saldırı

ŞÜPHELİ ŞAHSI KOVALADILAR

Apartmanın içerisinde çığlıkları duyan bina sakinleri apar topar genç kızın yanına gelerek durumu sordular. Ardından bina çıkışına doğru kaçan şüpheliyi gören bina sakinleri, saldırganın peşine düştü. Apartmandan hızlıca kaçan şüpheliyi kovalayan bina sakinleri, cuma saati olması ve mahallenin kalabalık olması sebebiyle şahsı gözden kaçırdı. Durumu ailesine anlatan E.Ö., polis merkezine giderek kendisini takip eden şüpheliden şikayetçi oldu.

Zeytinburnu'nda genç kıza saldırı VİDEO

GENÇ KIZI TAKİP EDEN ŞAHIS KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız evine giderken geçtiği sokaklar üzerinde şüpheli tarafından takip ediliyor. Oturduğu apartmanın sokağına geldiğinde kendisini adım adım takip eden şüpheli genç kız apartmana girdikten hemen sonra apartmana giriyor. Bir süre sonra apartmandan hızlıca inen şahsın önce binanın önündeki direğe çarpması, ardından yalpalayarak kaçış anı görüntülere yansıyor.

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