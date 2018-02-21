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Zeytinburnu'nda kaçak operasyonu: 180 gözaltı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 kişi gözaltına alınırken, kaçakların bin lira karşılığında İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

DHA | 21.02.2018 - 16:01..
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 4 farklı noktasında saat 13.00'te başlayan uyuşturucu operasyonuna 125 polis katıldı.

2 saat süren denetimde polis ekipleri kaçak yollardan giriş yapan, evrakları eksik olan ve oturum izni dolup kaçak olarak yaşadığı belirlenen 180 kişiyi gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda kaçak operasyonu: 180 gözaltı

BİN LİRA VEREREK İSTANBUL'A GELDİLER

Gözaltına alınan bazı yabancı uyruklu kişiler bin lira karşılığında İstanbul'a geldiklerini ve burada yaklaşık bin 500 liraya çalıştıklarını söyledi.

Gözaltına alınanlar otobüslerle önce çeşitli hastanelere sağlık kontrolüne ardından ise Yabancılar Şube Müdürlüğünün Pendik'te bulunan merkezine götürüldü.

Zeytinburnu'nda kaçak operasyonu: 180 gözaltı

Zeytinburnu'nda kaçak operasyonu: 180 gözaltı

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