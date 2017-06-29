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Zeytinburnu'nda 'laf atma' cinayeti

Zeytinburnu'nda 'Laf atma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 16 yaşındaki bir çocuk öldürüldü.

29.06.2017 - 20:23
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Afgan uyruklu Oumidullah Habibi, Ömer A.'nın (16) kız arkadaşı 14 yaşındaki S.S.'ye laf attı. Durumdan haberdar olan Ömer A., arkadaşı Mehmet Sait K. (16) ile birlikte Habibi'yi yolda durdurdu.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından çıkan kavgada Oumidullah Habibi bıçaklanarak hayatını kaybetti; 2 çocuk kayıplara karıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ömer A. ve Mehmet Sait K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Zeytinburnu'nda 'laf atma' cinayeti

Zeytinburnu'nda 'laf atma' cinayeti

Zeytinburnu'nda 'laf atma' cinayeti

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