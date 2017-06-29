Zeytinburnu'nda 'laf atma' cinayeti

Mikonos’ta geceliği 13 bin TL’ye tatil yapan Işıl Reçber, "Yunan sandaletini Türkiye'den aldım ve ülkem kazandı" sözleriyle şaşırttı.

Binlerce papaza yönelik cinsel istismar suçlamaları Vatikan'ın en tepesine kadar ulaştı.

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En çok Suriyeli bulunduran 10 il

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşenlerin sayısının 3 milyon 49 bin olduğu belirlendi. Ancak; bu sadece resmi rakamlar...