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Zeytinburnu'nda yıkılan bina raporlu çıktı

Zeytinburnu'nda iki kişinin ölümüne neden olan binaya daha önce yıkılması yönünde rapor verildiği ortaya çıktı.

18.01.2017 - 09:22
  1. Haberler
  2. Emlak

Zeytinburnu’nda bir anda yerle bir olarak iki kişinin ölmesine 17 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuran Sitesi’ne 2009 yılında ‘Göçer’ raporu verilmiş.

Zeytinburnu'nda yıkılan bina raporlu çıktı

RAPOR VERİLDİ

Milliyet'in haberine göre, 25 Kasım 2009 tarihinde bina sakinlerinin isteği üzerine yerinde incelemeler yapan Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Semih Tezcan'nın raporu şu şekilde, “Kuran Sitesi’ndeki 3 Bodrum, 1 zemin kat, 7 normal kat ve 1 çatı katından oluşan binanız, P25 Metodu ile değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve yapılan hesaplar sonucu binanız ‘göçer’ nitelikte bulunmuştur. Can güvenliği açısından binanızın usulünce ya güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden inşa edilmesi tavsiye edilir”

Zeytinburnu'nda yıkılan bina raporlu çıktı

"ZEYTİNBURNU'NDA BİRÇOK SIKINTI VAR"

Tezcan ayrıca, “Zeytinburnu’nda birçok binada aynı sıkıntı var. Çünkü o bölgede zemin çok yumuşak ama bina sağlam bir şekilde yapılsaydı bu tabloyla karşılaşmazdık. Öncelikle bina yapılırken malzemeden çalınmış. Binadaki kolon kalınlıkları olması gerekenden daha ince. Binanın zemin katında yer alan işyerinin inşaatı için ara duvarlar yıkılmış. Bu da binanın dayanıklılığını azaltmış. Binadaki beton kalitesi oldukça düşük” diye konuştu.

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