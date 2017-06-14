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Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

Tarihi Yarımada’nın siluetini bozan Zeytinburnu’ndaki 16/9 kulelerinin tıraşlanması için bütçe belirlemeleri yapıldı.

14.06.2017 - 13:01
  1. Haberler
  2. Projeler
Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara'nın sorunlarına değinmiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

KULELERİN TIRAŞLANMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Bakan Özhaseki, “Herkes gidip İstanbul’un ve Ankara’nın en lüks semtlerinde, sahil kenarlarında kafelerde oturup baktığı zaman, gördüğü manzaralardan, nahoş manzaralardan rahatsız diye düşünüyorum. Ortalıkta dolaşan imar hikayeleri çok rahatsız edici." diye konuşmuştu.

Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında başbakanlığı döneminde, 16/9 kulelerine İstanbul’un siluetini bozduğu için tepki göstermiş, ardından da Sultanahmet Camii’nin arkasında yükselen 3 bloktan oluşan kulelerin tıraşlanması gündeme gelmişti.

""BÜTÇENİN 5 KATI"

Kulelerin tıraşlanması için maheme tarafından kararlar çıkarıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “16/9 kuleleriyle iligili ilk dava, planın iptaliyle sonuçlandı. Ardından da bir vatandaş bu sonuca dayanarak silueti bozan kısımlar için yıkım davası açtı. Zeytinburnu Belediyesi Encümeni’nden de yıkım için karar çıktı. Bu arada mülk sahibi de karşı dava açtı. Bu davada da idari mahkemeden ‘ancak silueti bozan kısımların bedeli ödenir, kamulaştırma yapılırsa yıkılabileceğine’ dair karar çıktı. Danıştay da onadı. Yıkılacak kısım, 150 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bunun karşılığı da 2 milyar TL’yi buluyor. Bu rakam, bütçemizin 5 katı. Belediyenin bu parayı ödemesi mümkün değil.”

Zeytinburnu'ndaki bina için 2 milyar lira gerekiyor

YÜKSEKLİK 70 METRE OLMALI

İBB, Danıştay kararının ardından şehir siluetini koruma adına her semte yükseklik kotası getirdi. Buna göre Zeytinburnu için belirlenen yükseklik 70 metre yani 23 kat. Bu karara göre 36, 32 ve 26 kat olan 16/9 kulelerin birinden 13, birinden 9, diğerinden de 3 kat yıkılması gerekiyor.

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