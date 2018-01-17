Zeytinburnu'ndaki silüet bozan gökdelenler yıkılmayacak

Zeytinburnu'ndan yükselip İstanbul'u İstanbul yapan tarihi yarımadanın silüetini bozan 16/9 Kuleleri tıraşlanmayacak.

Astay Gayrimenkul, 2011'de imar planları ve yapı ruhsatlarının iptali edilmesi ve projenin bir bölümünün kamulaştırılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesine dava açmıştı.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNİN VERDİĞİ İMAR GEÇERLİ

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Aralık 2009 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının ve imar planının kesin ve nihai olarak geçerli olduğuna karar verdi.



Sultanahmet Camii’nin arkasında yükselen 3 blok...

ERDOĞAN TIRAŞLANMASINI İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bu gökdelenleri görünce "kahrolduğunu", sahibinden tıraşlamasını rica ettiğini, bunu yapmadığı için de onunla konuşmadığını dile getirmişti.