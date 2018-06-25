Zifir nedir

Çağımızın en büyük bağımlılıklarından biri olan sigara, insan sağlığına zarar vermektedir. Sigarayı bıraktırmak için pek çok kurum ve kuruluş bağımlılara destek imkanı veriyor ancak bizim konumuz bundan ziyade insana en çok zarar veren madde olan ve tütünün içinde bulunan zifir:

ZİFİR NEDİR

Sigaranın içinde bulunan ve tütün dumanının bıraktığı yağlı, kiri ise verilen isime zifir denir. Zifir bir çeşit kirli maddedir. Dokunulduğu zaman ele bulaşıp, yağlı bir tabaka oluşturur.

Katran olarak da bilinen zifir, çöktüğü, dinlendiği zaman yapışkan bir hale bürünmektedir. Özellikle sigara içenlerde oluşan balgamdaçıkan siyah ve kahverengiye yakın renge zifir sebep olmaktadır.

ZİFİRİN ZARARLARI

Temas ettiği yer ile tepkimeye girerek yapışan zifir, en çok kanser hastalıklarına neden olmaktadır. Diş eti, akciğer ve cilt kanserine neden olan katran, vücudun ten renginin de değişmesine neden olur. Direkt olarak akciğerlerde biriken zifir, zolunum güçlükleri ile baş göstererek ileri cadede kansere sebebiyet vermektedir.

Son derece zararlı bir madde olan zifirden mümkün olduğunca uzak durulmalı, bunun için de sigara gibi tütün mamüllerinin kullanılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.