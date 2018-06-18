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Zigana Dağı’na çığ kontrol tesisi yapılıyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı’nda çığ kontrol tesisi yapılarak önlem alınıyor.

İHA | 18.06.2018 - 12:16..
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Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, bölgede artan turizm potansiyeline cevap verebilmek ve istenen kapasiteye ulaşabilmek için çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Zigana Dağı ile Limni Gölü ve çevresinin turizm potansiyeline sahip özellikte olması nedeniyle yaz ve kış dönemlerinde faydalanma süresinin artırılması da sağlanacak.

Zigana Dağı’na çığ kontrol tesisi yapılıyor

KIŞ TURİZMİ ÖN PLANDA

Özellikle kış turizmine uygun olması nedeniyle ulaşımda oluşabilecek çığ olaylarının önüne geçilmesi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisliğince yapılan çığ kontrol uygulama projesine dayalı uygulamalara başlandı. Tekniğine uygun olarak inşa edilen uygulamalarla oluşabilecek bir çığ sonucu can ve mal kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zigana Dağı’na çığ kontrol tesisi yapılıyor

17 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALMIŞTI

Öte yandan Zigana Dağı’nda 25 Ocak 2009’da doğa yürüyüşü yapan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmış, olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Zigana Dağı’na çığ kontrol tesisi yapılıyor


Zigana Dağı’na çığ kontrol tesisi yapılıyor


Zigana Dağı’na çığ kontrol tesisi yapılıyor

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