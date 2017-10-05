Zigana Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Gümüşhane'nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen mevsimin ilk karı, zirvelerde güzel görüntüler oluşturdu.

Zigana Dağı'ndaki işletmecilerden Tevhide Eroğlu, dün akşam saatlerinde sisle birlikte kar yağışının başladığını söyledi.

"SÜPRİZ BİR KAR"

Aşırı sıcakların ardından havanın birden soğuduğunu ifade eden Eroğlu, "Yılın ilk karı. Çamlara ve yüksek tepelere gelen bir kar. Zigana'da kar yükseklere bir vurur, iki vurur, üçüncü de bize kadar gelir. Sürpriz bir kar." ifadelerini kullandı.