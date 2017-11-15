Zihin dalgası nedir

İnsanoğlunun doğasında dört zihin durumu vardır. Bunlar; Beta, Alfa, Teta ve Delta zihin dalgalarıdır.

Beyin frekansları "Hz. (Hertz)” birimiyle ifade edilir. Beta'da kişi uyanıktır, aktif düşünebilir, sorun çözebilir ve günlük hayatını devam ettirir.

ALFA'DA BİR NEVİ HİPNOZ DENEYİMLENİR

Gözlerimizi kapatıp biraz gevşediğimizde zihnimiz Alfa'ya geçer. Alfa'da hafif hipnoz veya derin hipnozu deneyimleyebiliriz.

Bu durum için sadece gözlerimizin kapalı olmasına gerek yok, gözlerimiz açıkken de beynimiz Alfa'da olabilir. Böyle durumlarda bilinçli zihin kontrolümüz azalır, yaratıcılığımız artar.

Teta zihin durumu genel olarak bir bilgiyi ezberleme, hatırlama ve öğrenme sürecinde kullanılır. Teta sadece uyku durumu değildir.

DELTA'YA UYKUDA GEÇİLİR

Delta'da ise zihnimiz 'uyku'dadır. Örneğin; uyku için yatağa girdiğimizde gözlerimizi kapatırız, gözlerimizi kapatıp dinlenmeye başladığımızda beynimiz 'Alfa'ya geçer ve ardından 'Teta'ya daha sonra ise kendini uykuya bırakarak Delta'ya geçiş yapar.