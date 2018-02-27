Zihin okumak artık daha kolay olacak

Toronto Üniversitesi'nde bilim insanları çok ilginç bir araştırmanın peşine düştü ve bu araştırmayla belki de en çok merak edilen konuyu da aydınlatma fırsatını elde etti.

Geçtiğimiz günlerde Toronto Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka, teknolojinin nasıl geliştiğini de bir yerde ortaya koyuyor.

GÖNÜLLÜLERE EEG YERLEŞTİRİLEREK VERİ TOPLANDI

Yardımcı Doçent Doktor Adrian Nestor ve öğretim görevlisi Dan Nemrodov öncülüğünde sinirbilimciler, gönüllülerin kafasına elektroensefalografi (EEG- beyin dalgası okuma ekipmanı) yerleştirildi.

Gönüllülere bazı kişi yüzleri gösterildi. Toplanan veriler ışıgında, EEG'nin bu konudaki hızı ve zihinsel algıları göresele dökme konusunda başarılı sonuçlar elde edildi.

YAPAY ZEKA GÖRSELLERİ 0,17 SANİYEDE OLUŞTURDU

Yukarıdaki fotoğrafın sol tarafında katılımcıların yüzü görünüyor, sağ tarafta ise yapay zekanın tahmin ederek oluşturduğu görseller yer aldı. Yapay zekanın bu görselleri oluşturması ise 0.17 saniye sürdü.

ÇOK FAZLA TEST YAPILMASI GEREKİYOR

Yetkililer yapay zeka sayesinde zihin okumanın kolaylaşabileceğini belirterek bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Ancak yetkililer çok fazla test yapılması gerektiğini vurguluyor.