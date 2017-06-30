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Zihinsel engelli gence darp edildi iddiası

Burdur Bucak ilçesinde yüzde 90 engelli Hasan Yalvaç'ın darp edildiği iddiası ses getirdi.

30.06.2017 - 17:52
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Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Başkanı Ergin Güngör, Burdur'un Bucak ilçesinde yüzde 90 zihinsel engelli Hasan Yalvaç'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özel Burdur Bucak Engelli Bakım Merkezi'nde darbedildiği iddiasının takipçisi olacaklarını ve suçu, hatası ya da ihmali olanların cezalandırılmaları gerektiğini belirtti.

BABA ŞİKAYETTE BULUNDU

Güngör yaptığı yazılı açıklamada 23 Haziran'da 26 yaşındaki Yalvaç’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özel Burdur Bucak Engelli Bakım Merkezi’nde darbedildiği yönündeki iddiaya tepki gösterdi.

Zihinsel engelli gence darp edildi iddiası

Yalvaç'ın babasının 28 Haziran tarihinde Burdur Valiliğine şikayette bulunması üzerine Valiliğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından müfettiş talep ettiğini hatırlatan Güngör, ODFED olarak konuya sadece münferit bir olay olarak bakmadıklarını, çocuklarını emanet ettikleri kurumların kalitesinin ve güvenilirliğinin arttırılması adına konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

"SUÇU İHMALİ OLANLAR CEZALANDIRILSIN"

"Bugün, hemen her sokakta onlarca kamera, mobese bulunurken ve en ufak bir suçun dahi bu izleme sistemleri sayesinde anında ve kesin olarak tespiti mümkünken, kendisini ifade edemeyen engelli bireylerin barındığı bakım evlerinde, eğitim merkezlerinde kamera ile izleme sistemlerinin zorunlu olmaması, kabul edilebilecek bir durum değildir. Temennimiz gerekli incelemelerin sonucunda olayın hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde aydınlanması, suçu, hatası veya ihmali bulunanlar varsa kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılmasıdır. "

















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