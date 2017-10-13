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Zihinsel engelli kıza tecavüze 6 tutuklama

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, zihinsel engelli 17 yaşındaki K.C.'ye tecavüz eden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.10.2017 - 12:16
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Zihinsel engelli kıza tecavüze 6 tutuklama

Afyonkarahisar'ın Kızık Köyü'nde oturan D.Y., geçen ay dağ evine götürdüğü zihinsel engelli K.C.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren savcılık, Afyonkarahisar Çocuk İzleme Merkezi'nde, pedagog eşliğinde K.C.'nin ifadesine başvurdu.

KIZIN İFADESİYLE 5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Genç kızın verdiği ifade doğrultusunda jandarma, M.Ç., B.Z., O.T., Y.K. ve E.O.'yu tecavüz suçlamasıyla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

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