Zihinsel engelli öğrencilerin mobilya sanatı

Öğrenciler, staj yaptıkları mobilya atölyesinde usta öğreticilerle ürettikleri mobilyalarla özel ve kamu kurumlarının yaklaşık 500 bin liralık ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladı.

Engelli öğrencilere lise seviyesinde eğitim veren özel bir iş okulunda mobilya üretimi alanında öğrenim gören öğrenciler Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesindeki mobilya atölyesinde staj yapıyor.

Mobilya bölüm şefi Mesut Şen'in önderliğinde mesleki disiplin kazanıp üretim yapan öğrenciler, hem özel hem de kamu kurumlarının siparişlerinin hazırlanıp teslim edilmesine katkı veriyor.

KURS MERKEZLERİ KURULDU

Öğrencilere iş öğretmekle birlikte üretim de yaptıklarını anlatan Mesut Şen, "Bu yıl Mersin Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün vermiş olduğu projelerin ürünlerini yaptık. 'Eğitimli Kadın Mutlu Toplum Projesi' kapsamında 6 ilçede kurs merkezleri kuruldu. Buraların mobilya donatımını bu öğrencilerin de katılımıyla yaptık. Yaklaşık 500 bin liralık bir işti. 10 kamyon mobilyayı üretip götürüp yerlerine yerleştirdik." dedi.

İŞ BULMA İMKANI

Yetiştirdikleri öğrencilerin sektörde kolayca iş bulabileceğini vurgulayan Mesut Şen, "Öğrencilerimiz kalfa düzeyinde dışarıdaki bir mobilya dükkanında iş yapabilir durumdalar. Aileleri de çok memnun. Haftanın 4 günü gelip iş öğreniyorlar. Aynı zamanda evlerinde de eksik olan işleri yapıyorlar." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden Mustafa Söylemez de hem staj yapıp hem de mobilya ile ilgili her türlü şeyi öğrendiğini söyledi.

Okulu bitirdikten sonra mobilya üzerine çalışmayı planladığını belirten Mustafa Söylemez, "Arkadaşlarımla birlikte mobilya üretiyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Birlikte bir şeyler üretmek çok güzel." ifadesini kullandı. Kadir Taşalan da mobilya ile ilgili her türlü detayı öğrendiğini, okul bitince kendi dükkanını açmak istediğini kaydetti.