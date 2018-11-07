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Zihinsel engellinin büyük başarısı

İzmir Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde 6 yıl özel eğitim alan, yüzde 70 zihinsel engelli Ömer Faruk Yazgan, EKPSS ile özel güvenlik görevlisi oldu.

DHA | 07.11.2018 - 09:52..
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İzmir'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ömer Faruk Yazgan, mental yetersizliği nedeniyle uzun yıllar özel eğitim aldı.

2015 yılında 22 yaşındayken mezun olduğu Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'ne, bir yıl sonra memur kadrosundan dönen Ömer, özel çocukların fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

"ENGELLİ OLMAK ÖZÜR DEĞİL FARKLILIKTIR"

Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde kendi kendine yetebilen, sosyal hayatın her alanına uyum sağlayan ve üretime katkıda bulunan bir birey olmayı öğrenen Ömer Faruk Yazgan, engelli olmanın bir özür değil sadece farklılık olduğunu gösterdi.

Mezun olduktan sonra kurslara devam eden ve Engelli Kamu Personel Sınavı (EKPSS)'de başarılı olan Ömer Faruk Yazgan, ikinci evi olarak gördüğü okulunda işe başladı.

Zihinsel engellinin büyük başarısı

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