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Zihinsel engelli Seval 5 gündür kayıp

Mersin'de babasının yanına gitmek için evden ayrılan zihinsel engelli Seval Göksü'dan 5 gündür haber alınamıyor.

21.11.2017 - 10:50
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Mersin'de, inşaatta bekçilik yapan babası Ahmet Göksu'nun yanına gitmek için 16 Kasım'da evden çıkan ve son olarak minibüse binerken görülen 24 yaşındaki zihinsel engelli Seval Göksu, ortadan kayboldu. Polise kayıp dilekçesi veren baba Göksu, sokak sokak aramasına rağmen kızını bulamadı.

Zihinsel engelli Seval 5 gündür kayıp

BABASI SEVAL'İN YOLUNU GÖZLÜYOR

Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızının izine rastlayamayan gözü yaşlı baba, Seval'in engeli yüzünden yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Kızını fotoğrafı ile arayan Göksu, "Benim yanıma geleceğini söyleyip minibüse biniyor. O andan sonra kendisinden haber alamıyoruz. Kızımın akli dengesi yerinde değil" dedi.

Zihinsel engelli Seval 5 gündür kayıp

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