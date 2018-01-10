Zika virüsünü taşıyan sinekler Türkiye'de

Korkutan zika virüsü, ilk kez Güney Amerika ülkelerinde görülmüştü. Zika virüsü, mikrosefali adı verilen hastalığa neden oluyor. Mikrosefali, bu güne dek Türkiye'de dört kişide görüldü. Bu dört kişi de Güney Amerika'ya giden turistlerdi. Ancak Türkiye için başka bir tehlikenin söz konusu olduğu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı raporla gündeme geldi.

Zika virüsünün 2016'da yayılma alanı

"SİNEKLER TÜRKİYE'NİN BAZI BÖLGELERİNE ULAŞTI"

Habertürk TV'de yer alan habere göre; virüsün taşıyıcısı olan iki sinek türü, Türkiye'nin bazı bölgelerine ulaştı ve oralarda yerleşik hale geldi. Bunlar: Aedes aegypti ve albopictus.

Birinci sivrisineğin yayılımı Doğu Karadeniz, Batum, Gürcistan, Kırım yarımadasına uzanan bir bölgede aktif.



AE. albopictus ise daha yaygın görülüyor. Batı Trakya ve İstanbul, Doğu Karadeniz'de Giresun'da aktif ve 5 ila 7 yıla kadar da Orta Anadolu'ya yayılacağı öngörülüyor.

Adaptasyon yeteneğinin yüksek olduğu, sineğin yayılmacı bir tür olduğu biliniyor, kış aylarında da yaşayabiliyor. Hazırlanan raporun bulguları önemli çünkü tedbirler bu rapora göre alınacak.

OLAYIN HALK SAĞLIĞI ETKİLERİ CİDDİ MİDİR?

Sağlık Bakanlığı raporunda şu bilgiler yer aldı: "Akut dönemde çok ciddi halk sağlığı etkisi beklenmemektedir ancak uzun vadede beklenebilir"

MİKROSEFALİ BEBEKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

* Beyinde hasar

* Nöbet geçirme

* Eklemlerde sorunlar

* Kafada küçüklük (mikrosefali)

* Görme ve duyma zorlukları

* Yeme ve yutkunma zorlukları

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hastalığa vektörlük eden aedes türlerinin yayılımı önlenmelidir. Vektör dağılımının sınırlı bölgelerde bulunması olumlu bir durum ancak iklim değişikliği ve tam olarak belirlenemeyen nedenlerle vektör yayılımının hızlandığı bilimsel bir gerçektir.

Enfeksiyondan korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde halkın sivrisinek ısırıklarından korunması ve kadınların hamile kalmamaları önerildi.

KADINLARA "EN AZ 1 YIL HAMİLE KALMAYIN" UYARISI

Aedes türü sivrisineklerin sokması sonucu insana bulaşabilen virüsün önlenmesi kapsamında Kolombiya ve Jamaika'da temmuz ayında kadınlardan 6 aydan 1 yıla kadar hamile kalmamaları istenmişti.



El Salvador Sağlık Politikası Bakan Yardımcısı Eduardo Espinoza, kadınlara bu ve gelecek yıl çocuk yapmaktan kaçınmaları ve aile planlamasına yönelmeleri çağrısı yaptı. Espinoza, halka sivrisinek savar kullanmaları ve eteklerinin altına pantolon giymeleri tavsiyesinde bulundu.



Brezilya'nın, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan 4 ay önce Zika virüsüne karşı denetime başlayacağı duyuruldu. Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları yerel organizasyon komitesi, sivrisineklerin bulaştırdığı ve kusurlu doğumlara neden olan Zika virüsüyle mücadelede, müfettişlerin, sivrisineklerin ürediği durgun suların kurutulması için çalışacaklarını açıkladı.



ABD'deki Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Amerikan Koleji (ACOG) Başkanı Dr. Mark Defrancesco, virüsün görülebileceği bölgelere hamile kadınların seyahat etmesinin tavsiye edilmediğini belirtti.



Öte yandan, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), konuyla ilgili seyahat uyarısı yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkardı.