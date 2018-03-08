Zika virüsünü yayan protein bulundu

Çin Bilimleri Akademisi'ne (CAS) bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nde araştırmacılar, sarı hummaya neden olan veya Aedes aegypti olarak bilinen bir sivrisinek türünde LTRIN adlı proteini buldu.



Şinhua ajansının haberine göre, Araştırma grubunun lideri Ci Lin, Aedes aegypti’nin tükrük bezinde rastlanan proteinin, sivrisinek ısırığına maruz kalan bir organizmanın sineğin yaydığı hastalığa karşı bağışıklık sistemini zayıflattığı ve böylece virüsün yayılmasına fırsat tanıdığı açıklamasında bulundu.

ZİKA VİRÜSÜNÜN YAYILMASI ENGELLENEBİLİR

Bir diğer araştırmacı Lay Rın da söz konusu keşfin Zika ile mücadelede uzmanlara nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda yardımcı olabileceğine dikkati çekti. Rın, Zika virüsünün yayılmasını önlemek için, bazı hasta gruplarında LTRIN’e karşı vücudun zararlı yabancı maddelere direniş gösterebilmesi için ürettiği bir antikorun kullanılması durumunda virüsün bulaşma ihtimalinin azaltılabileceğini ifade etti.

Buluş, "Nature Immunology" dergisinde yayımlandı.

Zika virüsünü taşıyan sivrisineğin Avrupa'da yayılma alanı

ZİKA VİRÜSÜNÜN TARİHÇESİ VE ETKENLERİ

İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarında bulunan maymunlarda rastlanan virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da yeniden ortaya çıkmıştı. Zika virüsünün bulaştığı çoğu insan hafif şekilde hasta olurken, virüs hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde "nörogelişimsel bozukluğu" ifade eden "mikrosefali"ye neden oluyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor. Virüs 2015’ten bu yana 60’tan fazla ülkede görülmüştü.

Zika virüsü taşıyan annenin çocuğu