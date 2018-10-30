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Zile’de ’40 Hatim’ geleneği sürdürülüyor

Tokat’ın Zile ilçesinde 1 asır önce savaşa giden askerlerin ardından okunmaya başlayan ’40 Hatim’ geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

İHA | 30.10.2018 - 11:25..
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Zile ilçesinde geleneksel olarak her yıl okunan Hatmi Şerif bu yıl 29 Ekim’de başladı. Sabah namazına müteakip olarak Ulu Cami’nde gerçekleştirilen Hatmi Şerif’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Zile’de ’40 Hatim’ geleneği sürdürülüyor

GELENEĞİ KADINLAR BAŞLATTI

1 asrı geçkin olarak kentte sürdürülüyor olan 40 Hatim’in Zile’ye özel ve aralıksız olarak devam eden bir kültür mirası olduğuna dikkat çeken Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "Çanakkale Savaşı’nda ilçemizden büyükler gençler cepheye gidiyor. En son onbeşliler olarak ifade ettiğimiz, 14, 15, 16 yaşlarındaki gençler de gittikten sonra ilçemizdeki kadınlar biz ne yapabiliriz diye kendi aralarında görüşüp biz de ’Hatim okuyalım’ diyorlar.''

Zile’de ’40 Hatim’ geleneği sürdürülüyor

Vidinel: Her gün bir camide bir araya geliyorlar ve cephedeki kardeşlerimiz için, çocukları için, babaları için hatim okuyorlar. Sonuçta cepheye gidenlerin 4’te 1’i ilçemize anca dönüyor. Bu gelenek erkekler tarafından sürdürülmeye devam ediliyor. Bu yıl 29 Ekim’de başlayacak olan ’40 Hatim’ geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.


Zile’de ’40 Hatim’ geleneği sürdürülüyor

Zile’de ’40 Hatim’ geleneği sürdürülüyor




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