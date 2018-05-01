Zilsiz okul öğrencilere sorumluluk bilinci aşılıyor

Hatay'ın Defne ilçesindeki Sümerler Ortaokulunun yönetimi, 15 ay önce öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve teneffüse çıkışlarda zil uygulamasının kaldırılmasını kararlaştırdı.

Koridorlarda bulunan ders giriş çıkış çizelgelerine göre saatlere bakarak derse giren ve teneffüse çıkan öğretmen ve öğrenciler, kendi zamanlarını yönetip sorumluluk duygularını artırıyor.

Sümerler Ortaokulu Müdürü Uğur Yurttagül, İsterse çalmasın zilimiz yine de dersimize gireriz sloganıyla başlattıkları proje ile okulda 15 aydır zil çalmadığını söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDEN KURTARDIK"

Uğur Yurttagül, "Gürültü kirliliğinden tutun, öğrenci davranışını kontrol edebilme, öğrencinin kendi sorumluluğu içerisinde hareket edebilme, zamanı ayarlayabilme ve hatta enerji tasarrufundan faydalanabilme amacıyla bu uygulamayı başlattık. Bunu bir projeye dönüştürmek için 'İsterse çalmasın zilimiz yine de dersimize gireriz sloganıyla öğrencilerimizi gürültü kirliliğinden kurtardık. Okulumuzda zillerin çalmasına müsaade etmiyoruz. Bu projemizi eğitimde iyi örnekler sistemi içerisine girmiş bulunduruyoruz. İnşallah okulumuz, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu