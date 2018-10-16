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Zilsiz okulla öğrenciler sorumluluk bilincini öğreniyor

Sakin Şehir unvanına sahip Ordu'nun Perşembe ilçesindeki tüm okullarda zil uygulaması kaldırıldı. Öğrenciler böylece zamanı daha sağlıklı kullanabiliyorlar.

AA | 16.10.2018 - 15:21..
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 10 gün önce başlatılan Zilsiz Okul Projesi kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

SORUMLULUK BİLİNCİ AMACI

İlçedeki 17 okulda uygulamaya konulan projeyle öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusu kazanmaları amaçlanıyor.

Perşembe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakin Şehir" unvanına sahip ilçedeki tüm okullarda "Zilsiz Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Zilsiz okulla öğrenciler sorumluluk bilincini öğreniyor

"ZORLANDIK AMA ŞİMDİ ALIŞTIK"

Öğrencilerden Hamit Aydemir, uygulamadan memnun olduğuna işaret ederek "İlk etapta zorlanmıştık ancak şimdi alıştık. Her sınıfta saat var. Bu saatlere bakarak kendimizi ayarlıyoruz." dedi.

Zilsiz okulla öğrenciler sorumluluk bilincini öğreniyor

"ZAMANI KONTROL ETMEYİ ÖĞRENDİK"

Simge Kurt ise uygulamayı beğendiğini dile getirerek "Bize zamanı denetlemeyi, kontrol etmeyi öğretti. Derslere girerken de çıkarken de kendimizi bu uygulamaya göre ayarlıyoruz. Bir nevi bu uygulama bize sorumluluk yüklemiş oldu" ifadesini kullandı.

Zilsiz okulla öğrenciler sorumluluk bilincini öğreniyor

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