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Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa’dan yeni demokrasi mesajı

Ordunun darbeyle Mugabe’yi görevinden aldığı Zimbabve’de yeni lider Emmerson Mnangagwa, sürgünden sonra ilk konuşmasını yaptı.

23.11.2017 - 10:59
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Johannesburg’dan başkent Harare’ye dün öğleden sonra dönen Mnangagwa, doğrudan kendisini yüzlerce insanın toplanıp beklediği iktidar partisi Zanu-PF genel merkezine gitti.

Mnangagwa, ülkenin yeni lideri olarak yaptığı ilk konuşmada, "Halk sesini yükseltti. Halkın sesi Tanrı’nın sesidir. Bugün yepyeni ve gelişen bir demokrasinin başlangıcına şahitlik ediyoruz." dedi.

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa’dan yeni demokrasi mesajı

BAĞIMSIZLIK SAVAŞINDA LAKABI TİMSAH'TI

Bağımsızlık Savaşı'nda asker olarak çarpışmış olan ve korkutucu mizacından ve sabrından dolayı “Timsah” lakabıyla da anılan 75 yaşındaki Mnangagwa, cuma günü ülkenin yeni Devlet Başkanı olmak için yemin edecek.

Mugabe’nin yardımcısıyken görevinden alınan Mnangagwa geçen hafta iktidar partisi Zanu PF’nin Merkez Komitesi tarafından yeni parti lideri seçilmişti.
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’yla Afrikalı ve Afrika dışındaki ticaret ortaklarıyla işbirliğine ihtiyaç olduğnu vurgulayan Mugabe, "Verimli bir ekonomiye sahip olmalıyız." dedi.

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa’dan yeni demokrasi mesajı

Mnangagwa, Güney Afrika lideri Zuma ile birlikte

Şimdiden ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen taraflardan çok fazla mesaj aldığını söyleyen Mugabe bu taraflarla çok yakında görüşeceğini aktardı.

Mugabe’nin devlet başkanlığında oturduğu dönemde yerel endüstriler çökmüş, üniversite mezunları seyyar satıcılık ve karaborsacılık yapmaya başlamıştı.

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