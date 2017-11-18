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Zimbabve'de devrik lider ayrılık kararını açıklayacak

Zimbabve'de Mugabe'nin istifasını isteyen binlerce kişi sokaklarda kutlama yapıyor.

18.11.2017 - 15:14
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Zimbabve'de ordunun yönetime el koymasıyla Devlet Başkanı Mugabe, ev hapsinde tutuluyordu.

Zimbabve'de devrik lider ayrılık kararını açıklayacak

'MUGABE GİTMELİSİN'

Bugün Zimbabve Devrik Lideri Mugabe'nin istifasını isteyen binlerce kişi sokağa döküldü. Başkent Harere'de yapılan gösterilere katılan binlerce kişi 'Yeter artık Mugabe gitmelisin', “Mugabe saltanatına hayır”, “Mugabe şunu bir kenara yaz: Zimbabve halkı senin sömürgen olamaz” şeklinde sloganlar attı.

Göstericilerin arasında Mugabe'nin partisinden üyelerin bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

Zimbabve'de devrik lider ayrılık kararını açıklayacak

BUGÜN İSTİFASI BEKLENİYOR

Reuters şarkılar söyleyip dans eden protestocuların Mugabe'nin istifasını beklediğini belirtiyor.

Harare'de bulunan muhabirler, göstericilerin askerlere sarıldığını ve onları kutladığını ifade ediyor.

Zimbabve'de devrik lider ayrılık kararını açıklayacak

SİNGAPUR'A SÜRGÜNE GİDECEK

93 yaşındaki Lider Mugabe'nin sürgüne gideceği de vurgulanıyor. Liderin Singapur'u tercih edeceği belirtiliyor.

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