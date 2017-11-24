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Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

Eski başkan Robert Mugabe'nin istifası üzerine başkan olan Emmerson Mnangagwa yemin etti.

DHA | 24.11.2017 - 16:14
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Ulusal stadyumda toplanan on binlerce insan, Mnangagwa’nın göreve başlamasını dans ederek ve Zimbabve bayrakları sallayarak kutladılar.

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

Mnangagwa başkanlık yemininde, “Ben, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabve Cumhuriyeti Başkanı olarak Zimbabve'ye sadık olacağıma ve anayasayı ve Zimbabve'nin diğer tüm yasalarını itaat, sabırla ve savunacağıma yemin ederim” dedi.

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

YENİ BAŞKANDAN MEMURLARA UYARI

Mnangagwa yemin töreninde, “Memurlar için işler eskisi kadar kolay olmayacak” dedi.

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

Mnangagwa‘nın Zimbabve halkının haklarını koruyacağına söz vermesi ise alkışlarla karşılandı.

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

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