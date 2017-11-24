Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa stadyumda yemin etti

Ulusal stadyumda toplanan on binlerce insan, Mnangagwa’nın göreve başlamasını dans ederek ve Zimbabve bayrakları sallayarak kutladılar.

Mnangagwa başkanlık yemininde, “Ben, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabve Cumhuriyeti Başkanı olarak Zimbabve'ye sadık olacağıma ve anayasayı ve Zimbabve'nin diğer tüm yasalarını itaat, sabırla ve savunacağıma yemin ederim” dedi.

YENİ BAŞKANDAN MEMURLARA UYARI

Mnangagwa yemin töreninde, “Memurlar için işler eskisi kadar kolay olmayacak” dedi.

Mnangagwa‘nın Zimbabve halkının haklarını koruyacağına söz vermesi ise alkışlarla karşılandı.