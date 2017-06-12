Zimmetine para geçiren müdireye 14 yıl hapis

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde altı yıldan beri sürdürülen davada karar geçtiğimiz günlerde çıktı.

11 müşterisinin hesabından hileli işlemlerle zimmet suçu işlediği iddiasıyla yargılanan banka müdiresinin, şubede hesap sahibi olan bir kısım banka mudilerinin talimat ve rızaları dışında usulsüz nakit kredi kullandırdığı ve mevduat hesaplarından usulsüz işlem yaparak bankaya karşı hileli işlemler gerçekleştirildiği belirtildi.

3 SANIK DAHA VAR

Mahkeme heyeti, suç tarihinde, diğer sanıklar Nurcan A.’nın bireysel müşteri temsilcisi, Birgül K.’nın operasyon yetkilisi ve Mehmet B.’nin ise servis görevlisi olarak çalıştığını belirtti.

ORTAKLARINA 12 YIL 6 AY

Üç sanığın da o dönemde Seher Özkuş’la birlikte hareket ettiğini belirten mahkeme heyeti Nurcan A., Birgül K. ve Mehmet B.’yi ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

4 MİLYON 287 BİN TL

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; mahkeme heyeti, toplam zimmet miktarı olan 4 milyon 287 bin 323 TL’nin, 2 milyon 639 bin 497 TL’sinin iade edildiğini belirterek geri kalan 1 milyon 647 bin 825 TL banka zararının sanıklara ödetilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, şikayetçilerden ünlü şarkıcı Samime Sanay tarafından hesabına yatırılması için elden verilen paraların sanık Seher Özkuş tarafından hesaba yatırılmayıp kendi uhdesine bıraktığı ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla ilgili olarak ise inandırıcı delille ispat edilemediğinden beraatına karar verdi. Sanay, yaklaşık bir milyon 100 bin TL civarında parasının sanık tarafından hesabına geçirildiğini de söylemişti.