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Zimmetine para geçiren zabıt katibi tutuklandı

Sivas Adliyesi'nde görevli zabıt katibi zimmetine 16 bin lira para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

İHA | 10.11.2018 - 18:09..
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Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2’nci İş Mahkemesi’ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğu tespit edildi.

ZABIT KATİBİ AÇIĞA ALINDI

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada ilk incelemede kadın zabıt katibi Serpil Ç.’nin avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı.

TUTUKLANDI

Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken incelemenin geçmişe dönük süreceği kaydedildi.

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