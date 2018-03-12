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Zincirle bağladığı köpeği otomobiliyle koşturdu

Şanlıurfa'da kameraya yansıyan görüntüde, bir köpeği araca zincirle bağlayan kişi köpeğe eziyet etti.

DHA | 12.03.2018 - 16:19..
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Eyyübiye Mahallesinde meydana gelen olayda, hareket halindeki 06 GDH 12 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, köpeği araca bindirmeyip boynundaki demir zinciri camdan tuttu.

ARACIYLA KÖPEĞİ GÖTÜRDÜ

Araç ilerlerken, köpek de koşmaya çalıştı. Aracın yanında koşan köpeği gören vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Zincirle bağladığı köpeği otomobiliyle koşturdu VİDEO

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar, köpeği otomobilin yanında boynunda zinciriyle kilometrelerce koşturan sürücü ve yanındaki kişiye tepki gösterdi.

Ara sokaklarda gözden kaybolan sürücünün peşinden koşan köpeğin zaman zaman boynundaki zincir dolayısıyla zor anlar yaşadığı görüldü.

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