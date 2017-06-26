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Zıpkınla avlanırken kalp krizi geçirdi

Zıpkınla balık avlamak için denize giren 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

26.06.2017 - 08:50
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İzmir'den bayram tatili için Datça'ya giden işadamı Ahmet Burak Yurt, saat 19.00 sıralarında Adaburnu açıklarında zıpkınla balık avlamak için denize girdi.

YARDIMA GİTTİLER

Evli ve 2 çocuk babası Yurt, görgü tanıklarının ifadelerine göre sahilden 20-30 metre açıkta aniden fenalaştı. Durumu farkeden 26 yaşındaki Görkem Gedik ile Seyhan Gül, Yurt'a yardım etmek için denize girdi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sahile çıkarılan Yurt'un öldüğü belirledi. Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Datça Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Profesyonel yüzücü olduğu ifade edilen Ahmet Burak Yurt'un, denizde kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde yoğunlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Zıpkınla avlanırken kalp krizi geçirdi

Zıpkınla avlanırken kalp krizi geçirdi

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