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Zıpkınla dalış yapan kişi kayboldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan Hüseyin Beyaz suda kayboldu.

06.02.2017 - 13:52
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zıpkın

Aliağa ilçesi Güzelhisar Çayı mevkisine zıpkınla balık avlamak için önceki gün gelen Hüseyin Beyaz ve bir arkadaşı hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle denize dalmaktan vazgeçip biraz ilerideki Karaburun mevkisine gitti.

SU YÜZEYİNE ÇIKMADI

Yanındaki fenerle denize giren Beyaz'ı arkadaşı, Köstem Mahallesi'ne kadar takip etti. Fenerin ışığını görememesi üzerine bir süre arkadaşının su yüzeyine çıkmasını bekledi ancak Beyaz'ın su yüzeyine çıkmaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri suda kaybolduğu belirtilen Beyaz'ı arama çalışması başlattı. Çeşme'de esnaflık yaptığı öğrenilen Beyaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

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